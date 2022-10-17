Тен Хаг: «Нам не хватает Эриксена, когда его нет на поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, насколько важным для его команды является полузащитник Кристиан Эриксен, который присоединился к «красным дьяволам» этим летом на правах свободного агента из «Брентфорда».

«Нам не хватает Эриксена, когда его нет на поле, но у нас есть и другие футболисты. Мы должны найти решение и собрать команду из тех игроков, которые сидят на скамейке запасных», – цитирует тен Хага Viaplay Football.

Напомним, что из-за травмы Эриксен с большой долей вероятности пропустит следующий матч «Манчестер Юнайтед». В середине недели «красные дьяволы» сыграют с «Тоттенхэмом», за который датчанин выступал с 2012 по 2020 год.