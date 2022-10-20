Тен Хаг объяснил, почему в матче с «Тоттенхэмом» на месте Роналду на поле был Рэшфорд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) и, в частности, объяснил выбор в пользу Маркуса Рэшфорда.

«То, что вы видели сегодня - это 11 игроков, которые защищаются и 11 игроков, которые атакуют. В нападении было много динамики. Я доволен этим, но не сказать, что я полностью удовлетворен, потому что хорошего недостаточно, здесь это должно быть стандартом», - приводит слова специалиста Manchester Evening News.

По поводу Рэшфорда взамен Роналду наставник сказал следующее: «Во-первых, против этого «Тоттенхэма» нам нужен хороший прессинг и контрпрессинг. Потому что так мы можем создавать моменты, нам нужны были действительно хорошие прессингующие игроки. Во-вторых, в нападении нужна динамика, и это то, что может дать Маркус. Вы видели, как в последние 20 минут игры против «Ньюкасла» с того момента, как он пришел, он изменил игру, она стала более динамичной, появилось больше свободных зон, и игроки извлекли из этого пользу».