«Манчестер Юнайтед» без Роналду уверенно переиграл «Тоттенхэм» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» смог одержать очередную победу в чемпионате Англии. Благодаря трем набранным очкам «красные дьяволы» сократили отставание от зоны Лиги чемпионов до одного балла.
|(1:0) Фред Сантос47'
|(2:0) Фернандеш Бруну69'
Футболисты «Манчестер Юнайтед» борются за место в четверке сильнейших, но пока немного не дотягивают до борьбы за самые высокие места. Перед игрой манчестерский коллектив располагался на пятой строчке в турнирной таблице. Основная и главная проблема «красных дьяволов» заключается в слабой реализации своих голевых моментов, ведь в 9-ти сыгранных матчах коллективу тен Хага удалось отправить в рамку соперников всего 13 голов. В матче последнего тура АПЛ манчестерцы разочаровали своих поклонников, ведь на «Олд Траффорд» не смогли одолеть «Ньюкасл», расписав с ним мировую – 0:0.
«Шпоры» смотрятся весьма солидно, о чем говорит нынешнее третье место клуба в АПЛ. Отставание от лидера составляет 4 очка. Весьма эффективно играет Харри Кейн, которому на данный момент удалось забить уже 9 голов в национальном первенстве. Судя по всему, это далеко не предел английского нападающего. Всего же лондонцы отправили в ворота соперника 22 гола за 10 поединков, что является весьма неплохим показателем. В матче последнего тура «шпоры» переиграли «Эвертон» со счетом 2:0.
Встреча на «Олд Траффорд» началась весьма остро. Уде на шестой минуте встречи могли забивать гол в ворота соперника «шпоры». Доэрти с правой бровки сумел выдать шикарную передачу в штрафную на Бентанкура, который практически с 11-ти метров отправлял сферу в дальний угол, но только чудом не смог направить сферу в цель. Ответ от «красных дьяволов» пришел всего через пять минут, когда после розыгрыша корнера сфера прилетела к Фреду, и бразилец с 16-ти метров выстрелил под перекладину, однако Уго Льорису удалось среагировать на сложнейший выстрел и перевести мяч за лицевую линию.
Тревога на сердцах болельщиков «шпор» поселилась после того, как Антони оказался на ударной позиции в штрафной гостей и нанес разящий удар в нижний левый угол, однако штанга заступилась за «шпор», приняв весь удар на себя. На 20-й минуте игры после заброса от Кейна мог забивать Доэрти, которому удалось освободиться из-под опеки Шоу и нанести удар в дальний угол. К слову, сфера просвистела рядом со стойкой и в створ рамки не попала. Моменты продолжали возникать то у одних, то у других ворот, и уже Люк Шоу, которого ранее обвел пальцем вокруг носа Доэрти, воспользовался пространством, получил мяч и пробил под перекладину рамки Льориса. Уго в великолепном броске отразил сферу на угловой. Стоит отметить, что до перерыва соперникам все же не удалось открыть счет на табло. При нескучных 0:0 соперники ушли на запланированную паузу.
Едва выйдя на поле после перерыва, манчестерцы открыли счет на табло. Санчо удалось в ходе атаки хозяев выкатить снаряд на линию чужой штрафной под удар Фреду, который сходу пробил по воротам, и мяч рикошетом от ноги Дэвиса все же закатился за «ленточку» ворот гостей – 1:0. Получив первый гол, «Тоттенхэм» чудом не пропустил второй. Рэшфорду удалось получить снаряд на правом краю чужой штрафной и раскрутить Дайера и Перишича. После этого игрок «Юнайтед» с 11-ти метров пробил по рамке соперника, и только чудом Льорису вновь удалось отбить сферу в сторону.
Каземиро, к слову, на 53-й минуте встречи получил от рефери карточку желтого цвета за фол против Хёйбьерга, и она оказалась единственной в матче. После серии моментов у ворот «Тоттенхэма», соперники как будто успокоились. Они перестали активничать впереди и старались ограничиваться контролем на игровым снарядом. Но на 69-й минуте игры Фернандеш заставил вновь всколыхнуться весь стадион. Фред в ходе голевой атаки «красных дьяволов» попытался обыграть Дайера в штрафной, но от коленки защитника снаряд прилетел к Фернандешу, который с 13-ти метров сумел пробить в левый нижний от голкипера угол, сделав счет на табло – 2:0.
Первая замена в матче случилась только на 77-й минуте встречи, когда Мактоминей вышел на поле вместо Антони. На исходе поединка «Юнайтед» удалось отправить и третий мяч в ворота «Тоттенхэма», однако он был отменен, поскольку в офсайде оказался капитан «красных дьяволов» Фернандеш после изящного заброса от Рэшфорда в штрафную «шпор». В концовке поединка на поле у «Тоттенхэма» появились Сессеньон, Санчес, Моура, Скипп и Спенс, а у «Юнайтед» вышли на газон Эланга и Эриксен, но свежие игроки никак не повлияли на исход поединка. 2:0, «Юнайтед» одерживает уверенную домашнюю победу над «Тоттенхэмом» и сокращает дистанцию от идущего четвертым «Челси».
Теперь, когда встаёт выбор, кого из МЮ назвать мэн оф зе матч, Каза и Лисандро стОит выносить за скобки. После Каррика, Флетчера и Скоулза я уже забыл, как должен выглядеть опорный. Интеллект, умение выходить из обороны точным, быстрым пасом в одно касание, правильный выбор позиции - то, чего не было очень давно. Это вам не МакФред )) второй, кстати, был сегодня очень хорош. Дай Бог, чтобы эта сборнобразильская парочка сыгралась на долгие месяцы (или годы) вперёд.
Нужно обязательно подтверждать футбольное переосмысление в субботу, когда соперником будет не столь пассивный Тоттенхэм.
GGMU!!!
GGMU!!!
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