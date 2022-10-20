«Манчестер Юнайтед» без Роналду уверенно переиграл «Тоттенхэм» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» смог одержать очередную победу в чемпионате Англии. Благодаря трем набранным очкам «красные дьяволы» сократили отставание от зоны Лиги чемпионов до одного балла.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» борются за место в четверке сильнейших, но пока немного не дотягивают до борьбы за самые высокие места. Перед игрой манчестерский коллектив располагался на пятой строчке в турнирной таблице. Основная и главная проблема «красных дьяволов» заключается в слабой реализации своих голевых моментов, ведь в 9-ти сыгранных матчах коллективу тен Хага удалось отправить в рамку соперников всего 13 голов. В матче последнего тура АПЛ манчестерцы разочаровали своих поклонников, ведь на «Олд Траффорд» не смогли одолеть «Ньюкасл», расписав с ним мировую – 0:0.

«Шпоры» смотрятся весьма солидно, о чем говорит нынешнее третье место клуба в АПЛ. Отставание от лидера составляет 4 очка. Весьма эффективно играет Харри Кейн, которому на данный момент удалось забить уже 9 голов в национальном первенстве. Судя по всему, это далеко не предел английского нападающего. Всего же лондонцы отправили в ворота соперника 22 гола за 10 поединков, что является весьма неплохим показателем. В матче последнего тура «шпоры» переиграли «Эвертон» со счетом 2:0.

Встреча на «Олд Траффорд» началась весьма остро. Уде на шестой минуте встречи могли забивать гол в ворота соперника «шпоры». Доэрти с правой бровки сумел выдать шикарную передачу в штрафную на Бентанкура, который практически с 11-ти метров отправлял сферу в дальний угол, но только чудом не смог направить сферу в цель. Ответ от «красных дьяволов» пришел всего через пять минут, когда после розыгрыша корнера сфера прилетела к Фреду, и бразилец с 16-ти метров выстрелил под перекладину, однако Уго Льорису удалось среагировать на сложнейший выстрел и перевести мяч за лицевую линию.

Тревога на сердцах болельщиков «шпор» поселилась после того, как Антони оказался на ударной позиции в штрафной гостей и нанес разящий удар в нижний левый угол, однако штанга заступилась за «шпор», приняв весь удар на себя. На 20-й минуте игры после заброса от Кейна мог забивать Доэрти, которому удалось освободиться из-под опеки Шоу и нанести удар в дальний угол. К слову, сфера просвистела рядом со стойкой и в створ рамки не попала. Моменты продолжали возникать то у одних, то у других ворот, и уже Люк Шоу, которого ранее обвел пальцем вокруг носа Доэрти, воспользовался пространством, получил мяч и пробил под перекладину рамки Льориса. Уго в великолепном броске отразил сферу на угловой. Стоит отметить, что до перерыва соперникам все же не удалось открыть счет на табло. При нескучных 0:0 соперники ушли на запланированную паузу.

Едва выйдя на поле после перерыва, манчестерцы открыли счет на табло. Санчо удалось в ходе атаки хозяев выкатить снаряд на линию чужой штрафной под удар Фреду, который сходу пробил по воротам, и мяч рикошетом от ноги Дэвиса все же закатился за «ленточку» ворот гостей – 1:0. Получив первый гол, «Тоттенхэм» чудом не пропустил второй. Рэшфорду удалось получить снаряд на правом краю чужой штрафной и раскрутить Дайера и Перишича. После этого игрок «Юнайтед» с 11-ти метров пробил по рамке соперника, и только чудом Льорису вновь удалось отбить сферу в сторону.

Каземиро, к слову, на 53-й минуте встречи получил от рефери карточку желтого цвета за фол против Хёйбьерга, и она оказалась единственной в матче. После серии моментов у ворот «Тоттенхэма», соперники как будто успокоились. Они перестали активничать впереди и старались ограничиваться контролем на игровым снарядом. Но на 69-й минуте игры Фернандеш заставил вновь всколыхнуться весь стадион. Фред в ходе голевой атаки «красных дьяволов» попытался обыграть Дайера в штрафной, но от коленки защитника снаряд прилетел к Фернандешу, который с 13-ти метров сумел пробить в левый нижний от голкипера угол, сделав счет на табло – 2:0.

Первая замена в матче случилась только на 77-й минуте встречи, когда Мактоминей вышел на поле вместо Антони. На исходе поединка «Юнайтед» удалось отправить и третий мяч в ворота «Тоттенхэма», однако он был отменен, поскольку в офсайде оказался капитан «красных дьяволов» Фернандеш после изящного заброса от Рэшфорда в штрафную «шпор». В концовке поединка на поле у «Тоттенхэма» появились Сессеньон, Санчес, Моура, Скипп и Спенс, а у «Юнайтед» вышли на газон Эланга и Эриксен, но свежие игроки никак не повлияли на исход поединка. 2:0, «Юнайтед» одерживает уверенную домашнюю победу над «Тоттенхэмом» и сокращает дистанцию от идущего четвертым «Челси».