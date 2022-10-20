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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» без Роналду уверенно переиграл «Тоттенхэм» и сократил отставание от зоны Лиги чемпионов

20 Октября 2022 • 00:14 Комментировать (9)
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

«Манчестер Юнайтед» смог одержать очередную победу в чемпионате Англии. Благодаря трем набранным очкам «красные дьяволы» сократили отставание от зоны Лиги чемпионов до одного балла.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:0Тоттенхэм
(1:0) Фред Сантос47'  
(2:0) Фернандеш Бруну69'  
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМартинес ЛисандроШоу ЛюкКаземиро Карлос  52' 87' (Эланга Энтони ( 87') Фред СантосАнтони 76' (Мактоминай Скотт ( 76') Фернандеш БрунуСанчо Джедон 87' (Эриксен Кристиан ( 87') Рэшфорд Маркус
Запасные: Гарначо АлехандроЛинделоф ВикторРоналду КриштиануПельистри ФакундоХитон ТомМаласиа Тирелл
Льорис УгоРомеро КристианДайер Эрик 82' (Санчес Давинсон ( 82') Дэвис БенДоэрти Мэтт 82' (Лукас Моура ( 82') Перишич Иван 89' (Скипп Оливер ( 89') Бентанкур Родриго 89' (Спенс Джед ( 89') Биссума Ив 82' (Сессеньон Райан ( 82') Хёйбьерг Пьер-ЭмильКейн ГарриСон Хын Мин
Запасные: Танганга ДжафетЛенгле КлеманХиль БрианФорстер Фрейзер
19 октября. Стадион "Олд Траффорд".

Футболисты «Манчестер Юнайтед» борются за место в четверке сильнейших, но пока немного не дотягивают до борьбы за самые высокие места. Перед игрой манчестерский коллектив располагался на пятой строчке в турнирной таблице. Основная и главная проблема «красных дьяволов» заключается в слабой реализации своих голевых моментов, ведь в 9-ти сыгранных матчах коллективу тен Хага удалось отправить в рамку соперников всего 13 голов. В матче последнего тура АПЛ манчестерцы разочаровали своих поклонников, ведь на «Олд Траффорд» не смогли одолеть «Ньюкасл», расписав с ним мировую – 0:0.

«Шпоры» смотрятся весьма солидно, о чем говорит нынешнее третье место клуба в АПЛ. Отставание от лидера составляет 4 очка. Весьма эффективно играет Харри Кейн, которому на данный момент удалось забить уже 9 голов в национальном первенстве. Судя по всему, это далеко не предел английского нападающего. Всего же лондонцы отправили в ворота соперника 22 гола за 10 поединков, что является весьма неплохим показателем. В матче последнего тура «шпоры» переиграли «Эвертон» со счетом 2:0.

Встреча на «Олд Траффорд» началась весьма остро. Уде на шестой минуте встречи могли забивать гол в ворота соперника «шпоры». Доэрти с правой бровки сумел выдать шикарную передачу в штрафную на Бентанкура, который практически с 11-ти метров отправлял сферу в дальний угол, но только чудом не смог направить сферу в цель. Ответ от «красных дьяволов» пришел всего через пять минут, когда после розыгрыша корнера сфера прилетела к Фреду, и бразилец с 16-ти метров выстрелил под перекладину, однако Уго Льорису удалось среагировать на сложнейший выстрел и перевести мяч за лицевую линию.

Тревога на сердцах болельщиков «шпор» поселилась после того, как Антони оказался на ударной позиции в штрафной гостей и нанес разящий удар в нижний левый угол, однако штанга заступилась за «шпор», приняв весь удар на себя. На 20-й минуте игры после заброса от Кейна мог забивать Доэрти, которому удалось освободиться из-под опеки Шоу и нанести удар в дальний угол. К слову, сфера просвистела рядом со стойкой и в створ рамки не попала. Моменты продолжали возникать то у одних, то у других ворот, и уже Люк Шоу, которого ранее обвел пальцем вокруг носа Доэрти, воспользовался пространством, получил мяч и пробил под перекладину рамки Льориса. Уго в великолепном броске отразил сферу на угловой. Стоит отметить, что до перерыва соперникам все же не удалось открыть счет на табло. При нескучных 0:0 соперники ушли на запланированную паузу.

Едва выйдя на поле после перерыва, манчестерцы открыли счет на табло. Санчо удалось в ходе атаки хозяев выкатить снаряд на линию чужой штрафной под удар Фреду, который сходу пробил по воротам, и мяч рикошетом от ноги Дэвиса все же закатился за «ленточку» ворот гостей – 1:0. Получив первый гол, «Тоттенхэм» чудом не пропустил второй. Рэшфорду удалось получить снаряд на правом краю чужой штрафной и раскрутить Дайера и Перишича. После этого игрок «Юнайтед» с 11-ти метров пробил по рамке соперника, и только чудом Льорису вновь удалось отбить сферу в сторону.

Каземиро, к слову, на 53-й минуте встречи получил от рефери карточку желтого цвета за фол против Хёйбьерга, и она оказалась единственной в матче.  После серии моментов у ворот «Тоттенхэма», соперники как будто успокоились. Они перестали активничать впереди и старались ограничиваться контролем на игровым снарядом. Но на 69-й минуте игры Фернандеш заставил вновь всколыхнуться весь стадион. Фред в ходе голевой атаки «красных дьяволов» попытался обыграть Дайера в штрафной, но от коленки защитника снаряд прилетел к Фернандешу, который с 13-ти метров сумел пробить в левый нижний от голкипера угол, сделав счет на табло – 2:0.

Первая замена в матче случилась только на 77-й минуте встречи, когда Мактоминей вышел на поле вместо Антони. На исходе поединка «Юнайтед» удалось отправить и третий мяч в ворота «Тоттенхэма», однако он был отменен, поскольку в офсайде оказался капитан «красных дьяволов» Фернандеш после изящного заброса от Рэшфорда в штрафную «шпор». В концовке поединка на поле у «Тоттенхэма» появились Сессеньон, Санчес, Моура, Скипп и Спенс, а у «Юнайтед» вышли на газон Эланга и Эриксен, но свежие игроки никак не повлияли на исход поединка. 2:0, «Юнайтед» одерживает уверенную домашнюю победу над «Тоттенхэмом» и сокращает дистанцию от идущего четвертым «Челси».

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Апл Чемпионат Англии
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
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Element-22
20 Октября 2022 в 00:54
Некоторые СМИ с островов сообщают, что Рон ушёл в раздевалку, переоделся, уехал, не дожидаясь команду. Если правда, просто сгноить на банке. Благо у ЭТХ с шарами всё в порядке, похоже.
Dаvid MU
20 Октября 2022 в 01:06
Возможно он уже сознательно идет на конфронтацию, чтобы его продали. Видно давно уже было, что он не радуется победе команды, ему важно просто самому забивать похоже. Непонятно только кто его возьмет, поведение у него проблемное, да и спортивные кондиции уже далеко ни те (((
Element-22
20 Октября 2022 в 01:10
Лишь бы его «сознательные конфронтации» не отразились на тех, кто сегодня пахал за себя и за него все 90 минут, так сильно нас всех порадовав впервые за долгое время.
Dаvid MU
20 Октября 2022 в 00:49
Без Криша команда гораздо лучше смотрится. Молодчик Тен Хаг.
Element-22
20 Октября 2022 в 00:37
И да - надеюсь, Роналду просто приспичило в туалет, иначе не понимаю, как можно было так скурвиться.
Element-22
20 Октября 2022 в 00:36
Шикарный перфоманс! Однозначно лучший матч при Тен Хаге. Впервые за ооочень долгое время команда ни на секунду не ослабила давление, не села назад ни при 1:0, ни при 2:0, не дав создать ровным счётом ничего у своих ворот. Впервые за ооочень долгое время отсталым в футбольном развитии клубом выглядел не Юнайтед, а их соперник. Что радует, статусный.
Теперь, когда встаёт выбор, кого из МЮ назвать мэн оф зе матч, Каза и Лисандро стОит выносить за скобки. После Каррика, Флетчера и Скоулза я уже забыл, как должен выглядеть опорный. Интеллект, умение выходить из обороны точным, быстрым пасом в одно касание, правильный выбор позиции - то, чего не было очень давно. Это вам не МакФред )) второй, кстати, был сегодня очень хорош. Дай Бог, чтобы эта сборнобразильская парочка сыгралась на долгие месяцы (или годы) вперёд.
Нужно обязательно подтверждать футбольное переосмысление в субботу, когда соперником будет не столь пассивный Тоттенхэм.
GGMU!!!
Alex1972
20 Октября 2022 в 00:33
Неплохой матч от МЮ... Очень неплохой... Даже гелевый раньше сбежал, чтобы об этом поведать в инсте... Хотя его сестрёнки напишут явно что-нибудь другое для Тен Хага... Хе-хе...
redwhite1959
20 Октября 2022 в 00:24
МЮ был сильнее и заслуженно победил! Если бы не Льорис, то в воротах "шпор" могло и пять мячей побывать. Оборона гостей ошибалась раз за разом - Конте надо с этим что-то делать. Каземиро и Антони явно "пришлись ко двору" манкунианцам. А пара опорников Фред - Каземиро "выжгла дотла" сегодня свою зону, не дав сопернику ничего сделать опасного по центру и в организации атак принесла много пользы. МЮ не хватает классного голеадора - Рэшворд с этой ролью не справляется.
snk6565
20 Октября 2022 в 00:20
Знатно петушатню потрепали, если бы не Льорис, то статистику бы хорошо подправили. Еще бы пенсов в следующем туре так...
GGMU!!!
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