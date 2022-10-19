Агент рассказала, что помешало Погба раскрыться в «Манчестер Юнайтед»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, рассказала о периоде карьеры своего клиента в составе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, французский хавбек перешёл в английский клуб из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро. Однако в июле текущего года он вернулся в Италию, подписав с туринцами четырёхлетнее соглашение.

По мнению агента, причиной не столь удачных выступлений Погба в Англии стал переходный период, который продолжается в «Манчестер Юнайтед» до сих пор.

«Манчестер Юнайтед» нужно время для реструктуризации. Думаю, Поль стал частью этого процесса. Он действительно хотел вернуться и чувствовал себя счастливым дома. Так что я уверена, что это был верный выбор. Да, он ожидал новых трофеев и достижений, но их не было. В такие моменты, мне кажется, работает коллективная ответственность», — цитирует агента The Telegraph.

В общей сложности Погба провёл в составе «красных дьяволов» 233 матча, забив в них 39 голов и отдав 54 результативные передачи. Вместе с английским клубом полузащитник выиграл Лигу Европы в 2017 году.