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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг устал терпеть Роналду

20 Октября 2022 • 20:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, по информации источника, убедился в необходимости как можно скорее отпустить Криштиану Роналду в другой клуб.

В недавнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:0) португалец отказался выйти на замену, досрочно отправившись в раздевалку. Как сообщает журналист Крис Уилер, данный инцидент ухудшил и без того не самые гладкие взаимоотношения Роналду с наставником, терпение которого почти исчерпано. 37-летний форвард продолжает настаивать на своём уходе, и тен Хаг будет только рад, если в январе клубу удастся избавиться от недовольной суперзвезды.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает следующим летом. В 12 матчах нынешнего сезона нападающий отметился двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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