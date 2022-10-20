Тен Хаг устал терпеть Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, по информации источника, убедился в необходимости как можно скорее отпустить Криштиану Роналду в другой клуб.

В недавнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (2:0) португалец отказался выйти на замену, досрочно отправившись в раздевалку. Как сообщает журналист Крис Уилер, данный инцидент ухудшил и без того не самые гладкие взаимоотношения Роналду с наставником, терпение которого почти исчерпано. 37-летний форвард продолжает настаивать на своём уходе, и тен Хаг будет только рад, если в январе клубу удастся избавиться от недовольной суперзвезды.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает следующим летом. В 12 матчах нынешнего сезона нападающий отметился двумя голами.