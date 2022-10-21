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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сестра Роналду - о ситуации брата в «МЮ»: «Проявляется сплошное неуважение»

21 Октября 2022 • 09:53 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

Элма Авейру, которая является сестрой звездного нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, высказался о положении своего брата в манкунианском топ-клубе.

«Я вижу все происходящее. В основном проявляется сплошное неуважение», - оставила сообщение Авейру в социальных сетях.

Роналду угодил в скандал, самовольно покинув скамейку запасных во время матча 12-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» (2:0). Поведение 37-летнего португальца не понравилось многим экспертам. КриРо обвинили в неуважении к клубу.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Роналду забил всего один мяч в восьми встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Элма Авейру
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Октября 2022 в 10:36
Пошла тяжёлая артиллерия... Не поможет... Геша в котле... А-ха-ха-ха...
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