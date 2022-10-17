Де Йонг высказался об интересе со стороны «Челси» и «МЮ»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал свой несостоявшийся переход в «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». Напомним, летом оба клуба были готовы выложить за голландца сумму в районе 90 миллионов евро, но хавбек настойчиво дал понять, что хочет остаться в «Барселоне».

«Предложения «Челси» и «Манчестер Юнайтед»? Я был спокоен. В мае я решил, что хочу остаться в «Барселоне». С тех пор моё мнение никогда не менялось. Хоть я и сохранял спокойствие, на меня давили со всех сторон. Я чётко знал, чего хочу, поэтому запутать меня было непросто», – цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо.