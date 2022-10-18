Кейн ещё не решил, стоит ли продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн пока не определился со своим будущим.

На 29-летнего лидера «шпор» претендует мюнхенская «Бавария», планирующая начать переговоры в том случае, если футболист не продлит истекающий в 2024 году действующий контракт. Кейн ещё не сделал выбор между продолжением карьеры в «Тоттенхэме» и переездом в Мюнхен, утверждает известный журналист Флориан Плеттенберг. Отмечается, что звёздный англичанин, вероятно, захочет сменить обстановку следующим летом, но также может ответить согласием на предложение лондонцев.

В активе Гарри Кейна десять забитых мячей в 14 матчах за «Тоттенхэм» в текущем сезоне.