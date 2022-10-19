Зидан: «Люди говорят, что уход Роналду изменил Бензема, но я этого не вижу»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не считает, что уход нападающего Криштиану Роналду в 2018 году каким-то образом изменил роль Карима Бензема в стане «королевского клуба».

«Люди говорят, что уход Роналду изменил Бензема, но я этого не вижу. Карим был очень хорошим игроком даже при наличии Криштиану. Он забивал и создавал множество голов. Я вижу лишь то, что Бензема прогрессировал и обрёл больше уверенности», – цитирует Зидана Madrid Zone.

Напомним, Зинедин Зидан во второй раз покинул мадридский «Реал» летом 2021 года. Экс-хавбек «сливочных» хотел бы в будущем возглавить сборную Франции.