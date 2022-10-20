Конте — после поражения от «Манчестер Юнайтед»: «Мы были напуганы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте признался, что его подопечные были напуганы после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 12-го тура АПЛ.

«Мы были немного напуганы. Мне это не нравится. В таблице наша команда занимает хорошее место, но нам нужно выстраивать игру по-другому, чтобы не пропускать глупые передачи», — цитирует Конте Mirror.

Отметим, что это поражение не позволило «шпорам» обогнать «Манчестер Сити» в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» по-прежнему занимает третью строчку, при этом преимущество лондонцев над манкунианцами сократилось до четырёх баллов.

Свой следующий матч «Тоттенхэм» проведёт 23 октября против «Ньюкасла». Встреча начнётся в 18:30 по московскому времени.