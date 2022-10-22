Мерсон: «Роналду закапывает свою репутацию, он наплевал на команду»

Экс-игрок лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану закапывает свою репутацию. Такое поведение недопустимо. Он просто взял и наплевал на команду. Роналду думает исключительно о себе. Такая демонстрация обид очень показательна. Его поведение отражается на всем клубе», - передает слова эксперта Sky Sports.

Во время недавнего домашнего матча с «Тоттенхэмом» Роналду покинул скамейку запасных, отказавшись выходить на замену. Клуб наказал 37-летнего игрока денежным штрафом и исключением из первой команды.