«Манчестер Юнайтед» огласил состав на игру с «Тоттенхэмом», Роналду остался на скамейке

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги между собой сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», и накануне игры наставники команд объявили составы своих команд. В «Манчестер Юнайтед» бросается в глаза отсутствие Криштиану Роналду - португальский нападающий остался на скамейке запасных.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рэшфорд, Фред, Каземиро, Варан, Далот, Антони, Шоу, Санчо.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» в рамках английской Премьер-лиги начнется в 22:15 по московскому времени. Следить за событиями матча можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.