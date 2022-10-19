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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» огласил состав на игру с «Тоттенхэмом», Роналду остался на скамейке

19 Октября 2022 • 21:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Тоттенхэм
1 2.50 X 3.35 2 2.85
1-й тайм

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги между собой сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», и накануне игры наставники команд объявили составы своих команд. В «Манчестер Юнайтед» бросается в глаза отсутствие Криштиану Роналду - португальский нападающий остался на скамейке запасных.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Мартинес, Фернандеш, Рэшфорд, Фред, Каземиро, Варан, Далот, Антони, Шоу, Санчо.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» в рамках английской Премьер-лиги начнется в 22:15 по московскому времени. Следить за событиями матча можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
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