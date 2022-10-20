«Это неприемлемо»: Линекер раскритиковал поступок Роналду

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер остался недоволен поведением португальца Криштиану Роналду во время вчерашнего матча чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) на «Олд Траффорд».

«Это неприемлемое поведение. Очень плохо», - цитирует эксперта BBC Sport.

Роналду в очередной раз остался в резерве «красных дьяволов». В концовке встречи Криштиану, не дождавшись финального свистка, самовольно покинул скамейку запасных, хотя еще имел возможность появиться на поле.

В этом сезоне 37-летний португалец отметился одним забитым мячом в восьми поединках чемпионата Англии.