Шоу: «При тен Хаге есть одно правило: если ты играешь плохо, то не выйдешь в основе в следующем матче»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал тенденцию, которая прослеживается в команде под руководством Эрика тен Хага.

«При новом тренере есть одно правило: если ты играешь плохо, то не выйдешь в основе в следующем матче. Хорошая сторона заключается в том, что Эрик таким образом старается держать игроков в хорошей форме», – заявил Шоу в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в новом сезоне Шоу борется за основу с другим левым защитником – Тиреллом Маласией, который летом присоединился к команде из роттердамского «Фейеноорда». На счету Люка в этом сезоне всего 5 матчей в АПЛ.