Конте: «Хотел бы снова потренировать Эриксена»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что хотел бы снова потренировать полузащитника Кристиана Эриксена, который выступал под руководством итальянца в составе миланского «Интера».

«Он является игроком, которого я снова хотел бы потренировать. Мне было бы приятно, если бы он был в моей обойме. Тем не менее, вы знаете, что трансферный рынок очень сложный. Кристиан сделал большой выбор, решив присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и подписать трёхлетний контракт», – заявил Конте на пресс-конференции.

Напомним, летом Эриксен на правах свободного агента перешёл в «Манчестер Юнайтед». С 2012 по 2020 год датчанин выступал в составе «Тоттенхэма».