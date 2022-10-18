Мактоминай выйдет в основе «МЮ» на матч с «Тоттенхэмом», если Эриксен не успеет восстановиться

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай должен появиться в основном составе своей команды на завтрашний матч Премьер-лиги с лондонским «Тоттенхэмом». Об этом сообщает в социальных сетях журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст.

Напомним, под сомнением находится участие в матче бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который получил травму в игре с «Ньюкаслом». Если датчанин не успеет восстановиться к центральному матчу следующего тура, то его место в основе наверняка займёт Мактоминай.

В новом сезоне Скотт 8 раз появлялся на поле в матчах Английской премьер-лиги. На счету игрока нет ни одного результативного действия.