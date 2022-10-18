Де Хеа: «Думаю, с каждым днём мы играем лучше»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оценил выступления своей команды в нынешнем сезоне. Напомним, после девяти сыгранных матчей «красные дьяволы» располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Думаю, с каждым днём мы играем всё лучше и лучше. Мы выигрываем сложные матчи и сохраняем ворота сухими. Это очень важно для нас. Игроки хотят большего, мы голодны, и это хороший сигнал. Команда должна продолжать в таком же духе», – заявил де Хеа в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в конце сезона у Давида истекает контракт с «красными дьяволами».