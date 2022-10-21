Нани – о Роналду: «Не знаю, что случилось, но, быть может, ему нужно было сходить в туалет»

Полузащитник австралийского «Мельбурн Виктори» Нани высказался о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул скамейку запасных до окончания матча с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Я не видел этой ситуации, не знаю, что случилось, но, быть может, ему нужно было сходить в туалет», - приводит слова Нани Stats Perform.

Португальский футболист отметил, что каждый знает тот факт, что Роналду – большой профессионал, что он усердно трудится, чтобы иметь возможность выступать на футбольном поле и, может быть, ему стало досадно от того, что он не смог принять участие в игре. Возможно, Криштиану даже разрешили уйти пораньше, этого Нани не знает.