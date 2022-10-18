Тен Хаг: «Конте — потрясающий тренер»

Накануне матча против «Тоттенхэма» наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о тренере «шпор» Антонио Конте.

«Конте — потрясающий тренер. Он завоевывал трофеи, выигрывал чемпионаты Англии и Италии, и мы можем видеть тренерский почерк у его команд. Думаю, это заслуживает большой похвалы», – заявил нидерландский специалист, чьи слова цитирует Manchester Evening News. Также тен Хаг подтвердил, что Антони Марсьяль пропустит важный поединок, а участие Кристиана Эриксена в игре против бывшей команды находится под вопросом.

Напомним, что центральный матч тура между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» пройдёт завтра, 19 октября. Начало встречи назначено на 22:15 по московскому времени.

