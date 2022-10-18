Симеоне: «Я не видел Роналду в «Атлетико» точно так же, как и себя во главе «Реала»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз опроверг слухи об интересе команды к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Напомним, летом португальца связывали с переездом на «Ванда Метрополитано».

«Я никогда не просил Роналду перейти в «Атлетико». Точно так же, как я не вижу себя во главе «Реала», я не вижу Криштиану в «Атлетико», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, Роналду выступал в составе мадридского «Реала» с 2009 по 2018 год, после чего перебрался в туринский «Ювентус». Больше всего голов за свою карьеру Криштиану забил в ворота «Атлетико».