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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ширер: «Понимаю разочарование Роналду»

20 Октября 2022 • 02:39 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола лондонскому «Тоттенхэму», однако для португальского нападающего Криштиану Роналду игра обернулась конфузом - его так и не выпустили на поле, и он устроил самоволку, покинув скамейку запасных в направлении раздевалки еще до конца матча. Ситуацию прокомментировал Алан Ширер - бывший английский нападающий.

- Понимаю разочарование Роналду, но давайте смотреть на общую картину, «Манчестер Юнайтед» сыграл действительно здорово. Тренеру пришлось сделать непростой выбор, но он оказался верным, - считает Ширер, слова которого цитирует BBC Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Алан Ширер
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Октября 2022 в 02:54
Самоволка-2... Ван Дамм отдыхает... 🥋... А-ха-ха-ха...
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