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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» уже предложил Далоту новый контракт

18 Октября 2022 • 10:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
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19.10 22:15

«Манчестер Юнайтед» уже предложил своему защитнику Диогу Далоту новый контракт. По информации от Mundo Deportivo, португальцу было предложено новое соглашение сроком ещё на один сезон.

По окончанию нынешней кампании Далот может стать свободным агентом. Футболист хочет продолжать выступать за «Манчестер Юнайтед», но предложенный краткосрочный контракт может повлиять на настроения в окружении португальца.

Напомним, что в услугах Далота активно заинтересована каталонская «Барселона», которая уже давно пристально следит за португальцем. В нынешнем сезоне Диогу отметился одной результативной передачей в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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