«МЮ» уже предложил Далоту новый контракт

«Манчестер Юнайтед» уже предложил своему защитнику Диогу Далоту новый контракт. По информации от Mundo Deportivo, португальцу было предложено новое соглашение сроком ещё на один сезон.

По окончанию нынешней кампании Далот может стать свободным агентом. Футболист хочет продолжать выступать за «Манчестер Юнайтед», но предложенный краткосрочный контракт может повлиять на настроения в окружении португальца.

Напомним, что в услугах Далота активно заинтересована каталонская «Барселона», которая уже давно пристально следит за португальцем. В нынешнем сезоне Диогу отметился одной результативной передачей в Премьер-лиге.