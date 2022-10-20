Тен Хаг ушёл от вопросов про ситуацию с Роналду

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола лондонскому «Тоттенхэму», и наставник манкунианцев Эрик тен Хаг назвал это командным успехом, сообщает BBC Sport. Также он прокомментировал ситуацию с португальским нападающим Криштиану Роналду, который, понимая, что на поле его уже не выпустят, в сердцах покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку еще до окончания матча.

- Сегодня мы празднуем. Нам надо думать о следующей игре в субботу. Еще один большой матч. Мы должны подготовиться к нему и думать о завтрашнем дне, - ответил тен Хаг на вопрос о Роналду.