Участие Эриксена в матче с «Тоттенхэмом» под вопросом

Участие датского полузащитника Кристиана Эриксена в предстоящем поединке чемпионата Англии против «Тоттенхэмом» под большим вопросом. Об этом заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Мы скучаем по Эриксену, но у нас есть, кем его заменить. Сыграет ли он с «Тоттенхэмом»? Не могу сказать. Пока без понятия, будет ли он доступен. Но хочу отметить, что Кристиан вносит большой вклад в игру команды, он – фантастический футболист», - передает слова голландского специалиста пресс-служба клуба.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» состоится на «Олд Траффорд» в среду, 19 октября.