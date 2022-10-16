«Тоттенхэм» лишился важного игрока перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон пропустит предстоящую встречу Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».

Бразилец был заменён в субботнем матче против «Эвертона» (2:0) на 52-й минуте. Наставник «шпор» Антонио Конте подтвердил на пресс-конференции, что не сможет рассчитывать на 25-летнего форварда в следующей игре с «Манчестер Юнайтед», которая состоится уже совсем скоро – 19 октября. Пока неясно, насколько серьёзна травма футболиста сборной Бразилии.

Раширлисон появился на поле в 13 матчах «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне, дважды поразив ворота соперников и трижды ассистировав товарищам по команде.