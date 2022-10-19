Конте: «В прошлом сезоне в матче с «МЮ» мы проиграли не команде, а лично Роналду»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте вспомнил о выездном матче против «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, в котором его команда проиграла 2:3. Напомним, в составе «красных дьяволов» хет-трик в той встрече оформил нападающий Криштиану Роналду.

«В прошлом сезоне мы проиграли «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Но тогда мы скорее проиграли не команде, а лично Криштиану Роналду. Я очень хорошо помню, что в той игре мы выступали очень хорошо, но Криштиану в одиночку нашёл решение для своей команды», – заявил Конте на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету Роналду всего один гол в АПЛ. Сегодня вечером «Тоттенхэм» и «МЮ» вновь сыграют между собой на «Олд Траффорд».