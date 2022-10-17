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Стало известно, какое место занял Роналду в голосовании за «Золотой мяч»

17 Октября 2022 • 19:14 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
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19.10 22:15

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оказался на 20-й позиции в борьбе за «Золотой мяч». Об этом сообщает официальный сайт France Football.

Напомним, в прошлом сезоне 37-летний португалец принял участие в 39 матчах  с учетом всех турниров, в которых забил 24 мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 17 октября, начало запланировано на 21:30 по московскому времени.  

Стоит отметить, что фаворитом в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе является французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Золотой Мяч
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
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Комментарии (2)
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Alex1972
17 Октября 2022 в 19:33
Ого!!!... А-ха-ха-ха...
ilinoize
17 Октября 2022 в 20:00
А Месси был вообще в списке претендентов?
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