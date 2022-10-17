Стало известно, какое место занял Роналду в голосовании за «Золотой мяч»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оказался на 20-й позиции в борьбе за «Золотой мяч». Об этом сообщает официальный сайт France Football.

Напомним, в прошлом сезоне 37-летний португалец принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 24 мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 17 октября, начало запланировано на 21:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что фаворитом в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе является французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.