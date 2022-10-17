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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот хочет остаться в «МЮ», несмотря на интерес «Барселоны»

17 Октября 2022 • 12:45 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
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19.10 22:15

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот хочет остаться в своей нынешней команде, хотя в услугах футболиста проявляет интерес каталонская «Барселона». Об этой информации утверждает журналист Manchester Evening News Самуэль Лакхёрст в социальных сетях.

Напомним, Далот в прошлом сезоне отвоевал себе место в основном составе «Манчестер Юнайтед». Под руководством нового тренера Эрика тен Хага португалец продолжает выходить в старте в матчах чемпионата Англии.

В этом сезоне Далот отметился одним результативным пасом в девяти поединках Английской премьер-лиги. Ранее в услугах футболиста также был заинтересован «Милан», в составе которого португалец играл в аренде в сезоне-2020/21.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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