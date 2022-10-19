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Кейн вполне допускает переход в «Баварию»

19 Октября 2022 • 11:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
1 2.45 X 3.50 2 2.85
Через 10 ч. 30 мин.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вполне допускает переход в мюнхенскую «Баварию». Об этом в социальных сетях сообщает журналист издания Sky Germany Флориан Плеттенберг.

При этом также отмечается, что Кейн пока так и не принял решение относительно своего будущего. Напомним, англичанина связывает контракт с «Тоттенхэмом», который рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что летом 2023 года «Бавария» попытается заполучить Гарри.

Не стоит также исключать сценарий, при котором Кейн продлит свой контракт с «Тоттенхэмом». Англичанин намерен оценить, насколько конкурентоспособной будет команда следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
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