Кейн вполне допускает переход в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вполне допускает переход в мюнхенскую «Баварию». Об этом в социальных сетях сообщает журналист издания Sky Germany Флориан Плеттенберг.

При этом также отмечается, что Кейн пока так и не принял решение относительно своего будущего. Напомним, англичанина связывает контракт с «Тоттенхэмом», который рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что летом 2023 года «Бавария» попытается заполучить Гарри.

Не стоит также исключать сценарий, при котором Кейн продлит свой контракт с «Тоттенхэмом». Англичанин намерен оценить, насколько конкурентоспособной будет команда следующим летом.