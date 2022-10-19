Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» должен обыграть «Тоттенхэм»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился ожиданиями от матча 12-го тура АПЛ, в котором манкунианцы примут на своём поле лондонский «Тоттенхэм».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «красные дьяволы» должны действовать первым номером и пытаться диктовать сопернику свои условия.

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» должен обыграть «Тоттенхэм». Это будет напряжённый матч, и я думаю, что в этой встрече будет много событий. Но это зависит от множества факторов. Будет ли Рэшфорд в старте? А Роналду? Будет интересно посмотреть», — цитирует Фердинанда Manchester Evening News.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 19 октября. Начало — в 22:15 по московскому времени. Напомним, на данный момент манкунианцы отстают от «шпор» в турнирной таблице чемпионата Англии на шесть очков. Однако «красные дьяволы» провели на одну игру меньше, нежели команда Антонио Конте.