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Шмейхель: «Я впервые разочаровался в Роналду»

20 Октября 2022 • 22:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель недоволен поведением Криштиану Роналду, досрочно покинувшего скамейку запасных в матче с «Тоттенхэмом».

«Поступая подобным образом, ты делаешь всё, чтобы развести вокруг клуба ненужные разговоры. Роналду знал, что о его поступке узнают все, и я могу сказать, что впервые в нём разочарован. Обычно я поддерживаю его и вхожу в его положение – он важный, особенный игрок. У тен Хага свои требования, каждому требуется время на адаптацию, и сейчас «Манчестер Юнайтед» совершенно не нужны подобные инциденты, мешающие сконцентрироваться на футболе», – заявил в интервью BBC Sport Шмейхель.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Эрик тен Хаг
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