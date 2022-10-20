Шмейхель: «Я впервые разочаровался в Роналду»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель недоволен поведением Криштиану Роналду, досрочно покинувшего скамейку запасных в матче с «Тоттенхэмом».

«Поступая подобным образом, ты делаешь всё, чтобы развести вокруг клуба ненужные разговоры. Роналду знал, что о его поступке узнают все, и я могу сказать, что впервые в нём разочарован. Обычно я поддерживаю его и вхожу в его положение – он важный, особенный игрок. У тен Хага свои требования, каждому требуется время на адаптацию, и сейчас «Манчестер Юнайтед» совершенно не нужны подобные инциденты, мешающие сконцентрироваться на футболе», – заявил в интервью BBC Sport Шмейхель.