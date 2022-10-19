Тен Хаг не стал отрицать, что мог возглавить «Тоттенхэм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал отрицать, что в прошлом мог возглавить лондонский «Тоттенхэм». Напомним, «красные дьяволы» сыграют сегодня со «шпорами» на «Олд Траффорд» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Я никогда не буду говорить об интересе со стороны других клубов. Это в прошлом и уже никому неинтересно. Я счастлив в «Манчестер Юнайтед» и хочу выжать максимум из команды», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Тоттенхэм» располагается на третьей строчке в чемпионате.