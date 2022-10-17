Де Хеа хочет остаться в «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа хочет продлить своё пребывание в стане «красных дьяволов». По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист сборной Испании хочет подписать с командой новый контракт.

Нынешнее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Стороны пока так и не начинали переговоры о продлении сотрудничества.

Напомним, де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, когда перебрался в команду из мадридского «Атлетико». Футболист уже 11 лет является основным голкипером «красных дьяволов», заменив на своей позиции Эдвина ван дер Сара.