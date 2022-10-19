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Конте – о «МЮ»: «Сейчас у «Юнайтед» неудачный период»

19 Октября 2022 • 18:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
1 2.50 X 3.35 2 2.85
Через 3 ч. 9 мин.

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед» накануне очной встречи в рамках АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет монстром, с которым нужно бороться. У них огромный экономический потенциал. По сравнению с тем, что было десять лет назад, сейчас у них непростой период. Однако всего два года назад «МЮ» сражался за победу в чемпионате и был вторым после «Сити» — не забывайте об этом», – заявил итальянский специалист, слова которого цитирует Sky Sports.

Напомним, что главный матч тура пройдёт сегодня, 19 октября, на «Олд Траффорд». Начало встречи назначено на 22:15 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антонио Конте
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
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