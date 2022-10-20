Легенда «Арсенала» Анри высказался о возмутительном поступке Роналду

Легендарный нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о поступке нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в конце матча Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» (2:0).

«Роналду – часть коллектива, нужно найти какое-то решение. Хотя можно понять и тен Хага, он работает ради команды, а не ради Криштиану. Конечно, мало кто добился того же, что КриРо. Однако сейчас мы обсуждаем то, что он делает в данный момент. Сейчас Роналду вообще не делает того, что делал раньше», - цитирует Тьерри Mirror.

Роналду самовольно покинул скамейку запасных «красных дьяволов» во вчерашнем матче, хотя еще мог появиться на поле.