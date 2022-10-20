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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Легенда «Арсенала» Анри высказался о возмутительном поступке Роналду

20 Октября 2022 • 08:11 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

Легендарный нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о поступке нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в конце матча Премьер-лиги против лондонского «Тоттенхэма» (2:0).

«Роналду – часть коллектива, нужно найти какое-то решение. Хотя можно понять и тен Хага, он работает ради команды, а не ради Криштиану. Конечно, мало кто добился того же, что КриРо. Однако сейчас мы обсуждаем то, что он делает в данный момент. Сейчас Роналду вообще не делает того, что делал раньше», - цитирует Тьерри Mirror.

Роналду самовольно покинул скамейку запасных «красных дьяволов» во вчерашнем матче, хотя еще мог появиться на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Тьерри Анри
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Комментарии (2)
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Dаvid MU
20 Октября 2022 в 08:48
Вот именно, что не важно, что ты раньше сделал, а важно каким ты являешься сейчас и как ты себя ведешь!
ilinoize
20 Октября 2022 в 08:19
Да продайте вы его. При такой игре против Тоттенхема, он не нужен. АПЛ он не тянет. Уровень его условная Франция
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