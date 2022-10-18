Роналду в скором времени может отметить ещё один грандиозный голевой юбилей

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду находится в двух шагах от показателя в 500 забитых голов в рамках чемпионатов.

Недавно португалец забил 700-й мяч на клубном уровне во всех соревнованиях, огорчив «Эвертон» в поединке Английской премьер-лиги. Как отмечает BBC, не за горами и новая величина – 500 забитых голов за карьеру только в чемпионатах.

Напомним, что Криштиану Роналду начинал карьеру в чемпионате Португалии, а затем выступал в Англии, Испании и Италии, пока не вернулся в английский «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне в активе Роналду один забитый мяч в восьми матчах Премьер-лиги.