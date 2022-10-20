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Роналду ушёл со скамейки запасных в концовке матче с «Тоттенхэмом»

20 Октября 2022 • 01:04 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:0
Тоттенхэм
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение в концовке матча против лондонского «Тоттенхэма» (2:0).

Однозначно сказать, что послужило причиной такого поведения португальца нельзя, однако британская газета Mirror предполагает, что футболист остался недоволен тем, что он так и не вышел на поле по ходу поединка.

«Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе сумел подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от первого места, на котором находится лондонский «Арсенал», составляет восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Чемпионат Англии
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Комментарии (1)
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Alex1972
20 Октября 2022 в 01:30
Не ему хлопали - вот и сбежал... Чё нового-то?..
Чай не в первый раз... Хе....👏👏👏👏👏🐓...
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