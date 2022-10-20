Роналду ушёл со скамейки запасных в концовке матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул скамейку запасных и ушёл в подтрибунное помещение в концовке матча против лондонского «Тоттенхэма» (2:0).
Однозначно сказать, что послужило причиной такого поведения португальца нельзя, однако британская газета Mirror предполагает, что футболист остался недоволен тем, что он так и не вышел на поле по ходу поединка.
«Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе сумел подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от первого места, на котором находится лондонский «Арсенал», составляет восемь очков.
Чай не в первый раз... Хе....👏👏👏👏👏🐓...
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