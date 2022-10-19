Гакпо: «Я был действительно близок к переходу в «МЮ»

Нападающий ПСВ Эйндховен Коди Гакпо признался, что летом действительно был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Напомним, «красные дьяволы» хотели осуществить трансфер, но из-за большой стоимости Антони, у клуба не хватило денег на приобретение голландца.

«Я был близок к уходу, я несколько раз разговаривал с Эриком тен Хагом по поводу перехода в «Манчестер Юнайтед». В итоге сделка не состоялась, что было очень обидно, потому что речь шла об одном из крупнейших клубов в мире», – цитирует Гакпо журналист Том Олнатт в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Гакпо забил 9 голов и отдал 7 результативных пасов за ПСВ в чемпионате Голландии. Зимой нападающий может сменить клубную прописку.