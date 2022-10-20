Эвра: «Может, хватит говорить о Роналду?»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что общественности пора прекратить перемывать косточки Криштиану Роналду, а сфокусироваться на командных выступлениях «Манчестер Юнайтед», который может побеждать и без особого вклада со стороны португальского форварда. Роналду лишился места в основе команды, чаще появляясь на замену.

- Я хотел бы обсуждать игру команды, а не выступать в защиту Криштиану Роналду. Может, ему нужно лечение? Я не хочу искать отговорки. Надо прекращать ежедневно обсуждать Криштиану Роналду, - цитирует слова французского футболиста BBC Sport.