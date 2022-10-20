Конте проиграл все четыре матча на «Олд Траффорде»

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола лондонскому «Тоттенхэму», и в итоге команда нидерландского специалиста Эрика тен Хага добыла победу.

Как оказалось, для итальянского наставника Антонио Конте это было уже четвертое поражение на стадионе «Олд Траффорд» - он проиграл все четыре матча в качестве тренера сперва «Челси», а теперь и «Тоттенхэма». Напомним, что Конте тренировал «Челси» в период с 2016 по 2018 год, а «Тоттенхэм» возглавил второго ноября 2021 года.

В следующем туре «Тоттенхэм» примет дома «Ньюкасл», это случится 23 октября.