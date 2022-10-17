Саа рассказал о главной проблеме Санчо в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился мнением о трудностях полузащитника манкунианцев Джедона Санчо.

Напомним, молодой англичанин перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро, и с тех пор сумел забить лишь восемь голов и отдать четыре результативные передачи в 50 матчах за «красных дьяволов».

По мнению Саа, негативным образом на игру 22-летнего Санчо влияет нынешний состав манкунианцев, где плеймейкеры не могут почувствовать себя свободно, так как им приходится много внимания уделять обороне.

«Дело не только в самом Санчо. Вероятно, он не был слишком хорошо готов физически, когда переходил в «МЮ». Но я никогда не видел с его стороны халатного отношения к делу. Он бьется во благо команды. Возможно, дело в составе.

Когда у команды проблемы, хочется видеть на поле Роя Кина или Джона О’Ши. Санчо же игрок из совсем другого теста», — заявил Саа.

Действующий контракт вингера с английским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 75 миллионов евро.