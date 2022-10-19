Конте: «Тен Хаг проделал невероятную работу в «Аяксе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня вечером. Итальянец сделал комплимент наставнику «красных дьяволов» Эрику тен Хагу, который возглавил команду этим летом после ухода из амстердамского «Аякса».

«Он проделал невероятную работу в «Аяксе». После этого Эрик получил большую работу в «Манчестер Юнайтед», потому что этот клуб является одним из лучших в мире. Тен Хаг старается воплотить свои идеи на поле. Думаю, руководство достойно поддерживает его на трансферном рынке», – заявил Конте на пресс-конференции перед матчем.