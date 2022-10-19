Тен Хаг: «Марсьяль не сыграет с «Тоттенхэмом», но Эриксен ещё может восстановиться»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о кадровых проблемах своей команды в преддверии матча очередного тура чемпионата Англии с лондонским «Тоттенхэмом». Напомним, сегодня «красные дьяволы» в 22:15 по московскому времени примут у себя дома команду Антонио Конте.

«Марсьяль точно не сыграет с «Тоттенхэмом», но Эриксен ещё может успеть восстановиться. Нам нужно немного подождать. Мы примем окончательное решение уже перед игрой», – заявил тен Хаг на своей пресс-конференции.

Напомним, Эриксен выступал за «Тоттенхэм» с 2012 по 2020 год и доходил с командой до финала Лиги чемпионов в 2019 году.