​Конте высказался о своём будущем

Действующий контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. На пресс-конференции итальянский тренер высказался на тему своего будущего.

«Мой контракт на сегодняшний день не важен», - решительно сказал Конте собравшимся журналистам.

Итальянец отметил, что впереди у «Тоттенхэма» целый ряд важных матчей, на которых ему и команде нужно сконцентрироваться. Также Конте сказал, что позже он обсудит с клубом своё будущее, чтобы принять лучшее решение для всех.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место. «Манчестер Сити» «шпоры» уступают только по разности мячей, а от «Арсенала» они отстают на четыре зачётных балла.