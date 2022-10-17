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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте высказался о своём будущем

17 Октября 2022 • 17:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
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19.10 22:15

Действующий контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. На пресс-конференции итальянский тренер высказался на тему своего будущего.

«Мой контракт на сегодняшний день не важен», - решительно сказал Конте собравшимся журналистам.

Итальянец отметил, что впереди у «Тоттенхэма» целый ряд важных матчей, на которых ему и команде нужно сконцентрироваться. Также Конте сказал, что позже он обсудит с клубом своё будущее, чтобы принять лучшее решение для всех.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги третье место. «Манчестер Сити» «шпоры» уступают только по разности мячей, а от «Арсенала» они отстают на четыре зачётных балла.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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