Тен Хаг: «Когда Марсьяль и Роналду будут в хорошей форме, результаты команды улучшатся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень ждёт момента, когда нападающие Криштиану Роналду и Антони Марсьяль наберут оптимальные кондиции. Напомним, француз в данный момент залечивает травму, тогда как португалец выходил в основном составе в последних двух турах Английской премьер-лиги.

«Когда Марсьяль и Роналду будут в хорошей форме, думаю, результаты команды улучшатся», – заявил тен Хаг на пресс-конференции в преддверии матча с «Тоттенхэмом».

В нынешнем сезоне Роналду забил всего один гол в чемпионате Англии. На счету Марсьяля два гола и два ассиста в турнире, включая дубль в дерби против «Манчестер Сити».