В прессе активно обсуждают поступок Криштиану Роналду. Нападающий «Манчестер Юнайтед» в концовке игры против «Тоттенхэма» покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку. Как стало известно MailOnline, перед своим скандальным уходом Роналду отказался выходить на замену. Эта деталь только подливает масла в огонь.

Стоит напомнить, что летом СМИ много говорили о желании Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, португалец остался в клубе. Теперь, возможно, Роналду попробует уйти зимой.

Криштиану Роналду 37 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 20 миллионов евро.