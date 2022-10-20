Тен Хаг: «Это командный успех»

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола лондонскому «Тоттенхэму», и наставник манкунианцев Эрик тен Хаг назвал это командным успехом. Он прокомментировал итоги матча в интервью BBC Sport.

- У нас уже были неплохие игры с «Ливерпулем» и «Арсеналом», но сегодня была такая игра, в которой мы контролировали события с начала до конца. И я сказал ребятам, что мне было приятно смотреть на эту игру. Тем не менее, играть против «шпор» было непросто, но именно потому я счастлив, потому что у нас все получилось, все, что задумывалось, - заявил тен Хаг.