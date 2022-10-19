Тен Хаг недоволен положением «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что ждёт от команды большего.

В настоящий момент «красные дьяволы» занимают пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 16 набранными очками.

«Думаю, мы всё ещё недостаточно хороши, мы должны работать ещё эффективнее. Я вижу много компонентов, которые можно улучшить. Я рад быть тренером «Манчестер Юнайтед», но меня не устраивает наше текущее положение. Впрочем, я прекрасно понимаю, какой я человек – всегда хочу большего, никогда не довольствуюсь достигнутым», – заявил голландский рулевой в преддверии матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма».