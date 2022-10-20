Бруну Фернандеш: «Надо чаще играть подобным образом»

В матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» забил два безответных гола лондонскому «Тоттенхэму», и полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш доволен итогами матча. Он прокомментировал события, имевшие место на поле.

- Все очень довольны, прекрасный вечер, прекрасное выступление. Сегодня, наверное, был лучший матч, потому что не только здорово сыграли, но и получили результат. Надо чаще играть подобным образом, - цитирует слова Фернандеша BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сразится с другим лондонским клубом - «Челси». Это случится уже в субботу.