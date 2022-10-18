Конте: «Участию Ришарлисона на чемпионате мира ничего не грозит»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что травма Ришарлисона оказалась не настолько серьёзной, поэтому футболист примет участие на чемпионате мира в составе сборной Бразилии.

«Участию Ришарлисона на чемпионате мира абсолютно ничего не грозит. Травма оказалась не такой серьёзной. Я очень счастлив за игрока», – заявил Конте на своей пресс-конференции в преддверии матча с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Ришарлисон перебрался в «Тоттенхэм» этим летом из «Эвертона». В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги бразилец отметился за «шпор» двумя голевыми передачами в девяти матчах.